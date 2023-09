Serie A, Hellas Verona-Bologna: le formazioni ufficiali. Le scelte di Baroni e Thiago Motta. Le ultime sulla gara

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Bologna, gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A TIM 2023/24. Si gioca oggi, lunedì 18 settembre, ore 20:45, allo "Stadio Marcantonio Bentegodi" di Verona. Ecco le scelte degli allenatori delle due squadre, rispettivamente Marco Baroni e Thiago Motta.

Hellas Verona-Bologna: le formazioni ufficiali che si affrontano nella gara in programma oggi, lunedì 18 settembre, ore 20:45, allo "Stadio Marcantonio Bentegodi" di Verona, valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A TIM 2023/24. Le due compagini sono guidate rispettivamente dagli allenatori Marco Baroni e Thiago Motta.

Hellas Verona-Bologna, le formazioni ufficiali e le ultime sulla gara

Formazione ufficiale



HELLAS VERONA



3-4-2-1 Formazione ufficiale



BOLOGNA



4-2-3-1 1

Lorenzo Montipò 28

Łukasz Skorupski 27

Pawel Dawidowicz 15

Victor Kristiansen 6

Isak Hien 26

Jhon Lucumi 23

Giangiacomo Magnani 31

Sam Beukema 3

Josh Doig 29

Lorenzo De Silvestri 5

Davide Faraoni 20

Michel Aebischer 33

Ondrej Duda 23

Remo Freuler 18

Martin Hongla 10

Jesper Karlsson 90

Michael Folorunsho 19

Lewis Ferguson 26

Cyril Ngonge 11

Dan Ndoye 99

Federico Bonazzoli 9

Joshua Zirkzee Coach



Marco Baroni Coach



Thiago Motta

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.

Riserve



HELLAS VERONA Riserve



BOLOGNA 22

Alessandro Berardi 34

Federico Ravaglia 34

Simone Perilli

23

Nicola Bagnolini 42

Diego Coppola 14

Kevin Bonifazi 2

Bruno Amione 33

Riccardo Calafiori 11

Milan Djuric 16

Tommaso Corazza 21

Siren Diao 4

Joaquín Sosa 24

Filippo Terracciano 17

Oussama El Azzouzi 25

Suat Serdar 3

Stefan Posch 28

Nicola Patanè 77

Sydney Van Hooijdonk 32

Juan David Cabal Murillo 22

Charalampos Lykogiannis 80

Alphadjo Cisse 80

Giovanni Fabbian 77

Jordi Mboula 82

Kacper Urbański 8

Darko Lazović 7

Riccardo Orsolini 20

Riccardo Saponara

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.

Indisponibili



HELLAS VERONA Indisponibili



BOLOGNA Jayden Braaf Alexis Saelemaekers Thomas Henry Adama Soumaoro

Hellas Verona-Bologna, la presentazione

L'Hellas Verona riprende il proprio cammino in campionato con 6 punti conquistati dopo tre giornate di campionato, grazie alle vittorie su Empoli e Roma e ottenendo una sconfitta contro il Sassuolo. Il Bologna è a quota 4 punti, frutto di una vittoria interna contro il Cagliari di Ranieri, di un pareggio prestigioso sul terreno della Juventus e di una sconfitta all'esordio in casa contro il Milan.

Tra le file della formazione scaligera risultano recuperati Martin Hongla, Darko Lazovic e Riccardo Saponara; il primo viene impiegato nella formazione iniziale in coppia di centrocampo con Duda, mentre gli altri due calciatori dovrebbe esserci l'opportunità di subentrare in supporto alla fase offensiva durante il corso della gara, con Folorunsho Ngonge alle spalle della punta Bonazzoli, quest'ultimo preferito a Mboula. Sulle fasce pronti Davide Faraoni e Josh Doig.

Nella formazione felsinea sciolto il dubbio del portiere titolare, con Skorupski che si è ristabilito da un problema alla caviglia. In difesa la conferma per Victor Kristiansen come terzino sinistro, insieme ai compagni di reparto De Silvestri, Lucumì e Beukema. Il baricentro della squadra è affidato ai due interni di centrocampo: Michel Aebischer e Remo Freuler, mentre Fabbian, tornato pochi giorni fa insieme alla squadra, partirà dalla panchina. In attacco, l'unica punta Zirkzee viene sostenuta centralmente da Ferguson, con gli esterni offensivi Ndoye e Karlsson.

Ecco dove vedere la gara Hellas Verona-Bologna di Serie A TIM 2023/24 in diretta TV e in streaming.