Verona, Lazovic disponibile contro il Bologna: ecco chi rientra con lui al Bentegodi

Darko Lazovic a seguito della lesione muscolare ai flessori della coscia, recupera per tornare in campo contro il Bologna di Thiago Motta. Baroni potrà contare anche su Saponara e Martin Hongla, entrambi con problemi alla caviglia, oggi lasciati alle spalle.

Il centrocampista serbo Darko Lazovic recupera contro il Bologna di Thiago Motta, il giocatore fermo da fine luglio a causa di una lesione muscolare ai flessori della coscia. Oggi, giungono buone notizie per l'Hellas Verona e Marco Baroni, Lazovic recupera e potrà tornare in campo. Secondo quanto riportato da L'Arena, è pienamente recuperato e sarà a disposizione del tecnico per la sfida di lunedì sera contro il Bologna di Thiago Motta.

Tra meno di una settimana il Verona tornerà nuovamente in campo per la quarta giornata di Serie A. Al Bentegodi arriverà il Bologna di Thiago Motta e per la sfida contro i rossoblù sono sulla via del ritorno almeno tre giocatori.

Lazovic recupera contro il Bologna: rientra anche Saponara e Martin Hongla

Lazovic salta le prime quattro partite ufficiali, tra Coppa Italia e campionato, ma il suo rientro è finalmente vicino. Giungono buone notizie in casa dell'Hellas Verona, Darko Lazovic recupera dall'infortunio e con molta probabilità lo troveremo in campo il 18 settembre alle 20:45 al Bentegodi contro il Bologna. Baroni potrà contare anche su Saponara e Martin Hongla, entrambi i giocatori con problemi alla caviglia, oggi lasciati alle spalle. Inoltre, il Verona potrà contare anche su Isak Hien: un totale di tre importanti pedine.