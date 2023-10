Cagliari: contro il Frosinone a rischio un big causa infortunio?

Il Cagliari pareggia 2-2 contro la Salernitana, diretta concorrente per la salvezza. Nel secondo tempo non rientra in campo Nandez, affaticato dagli impegni con la Nazionale. Sarà del match contro il Frosinone? Gara in cui Ranieri vuole necessariamente punti.

Il Cagliari dopo un buon pari con beffa finale ottenuto contro la Salernitana, vuole ottenere la prima vittoria nel prossimo turno contro il Frosinone. Destano una lieve preoccupazione in vista proprio della partita contro il Frosinone, in programma domenica 29 alle 12:30, le condizioni dell’uruguaiano Nahitan Nandez. Il giocatore del Cagliari ha avvertito un fastidio muscolare che ha indotto il suo tecnico a sostituirlo, riporta L’Unione Sarda.

Contro il Frosinone Nandez sarà della gara?

Claudio Ranieri ha preferito non rischiare dato che nei muscoli di Nandez erano presenti le due probanti partite con l’Uruguay di Marcelo Bielsa. Il calciatore classe 95′ è stato l’ultimo nazionale a tornare in Sardegna. Non si è presentato in campo all’inizio del secondo tempo, quando è stato rilevato da Gabriele Zappa. Lo staff sanitario del Cagliari farà di tutto per recuperare il giocatore sud americano in vista della gara della Domus contro la squadra di Eusebio Di Francesco, dove urgono i 3 punti, in un modo o nell'altro.