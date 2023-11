Cagliari: novità negative, arriva l'esito sull'infortunio di Nandez che tornerà...

Il Cagliari di Claudio Ranieri dopo la clamorosa vittoria per 4-3 in rimonta contro il Frosinone, si rituffa a pensare al prossimo turno di campionato. Purtroppo non arrivano buone notizie dall'infermeria. Nandez dovrà rimanere ai box a lungo, ecco le novità.

Il Cagliari ha ancora negli occhi e nella mente la rimonta a dir poco clamorosa ottenuta contro il Frosinone. La vittoria e la rimonta resteranno ancora impressi per un pò in tutto il popolo sardo. La notizia meno buona arriva dall'infortunio di uno dei protagonisti della squadra, Nandez.

Le condizioni di Nandez

Non arrivano buone notizie, come riporta il sito fantacalcio.it per il Cagliari di Ranieri. Dopo l'infortunio rimediato contro il Frosinone, è arrivato l'esito degli esami a cui è stato sottoposto Nahitan Nandez. Il centrocampista di Claudio Ranieri, titolarissimo dei sardi, dovrà restare fermo ai box per un po'. Il motivo? L'esito dei controlli clinici non è affatto positivo. Difficilmente Nandez tornerà prima della sosta, questo è l'obiettivo minimo e quello più plausibile per la squadra e per il giocatore. Tecnicamente parlando, tornerà Zappa tra i titolari, il giocatore è pronto a prendere la fascia destra, con Deiola schierato nella mattonella che appartiene a Nandez, in attesa che il centrocampista torni a disposizione.