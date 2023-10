Cagliari: Ranieri e l'attacco anti-Roma, ecco le scelte

Il Cagliari contro la Roma ha bisogno di ritrovare gol e punti, importantissimi per risalire la classifica. Partita ostica contro una big del campionato. In attacco Ranieri ha diverse opzioni, ma nessuna che lo tranquillizza, ecco le probabili scelte.

Il Cagliari in questo avvio di campionato sembra aver smarrito la via della rete, che deve e vuole ritrovare contro la Roma, prossimo avversario. Partita complicata, ma la Serie A è questa e Ranieri contro una delle sue tante ex squadre vuole provare a fare il bottino pieno. Ecco le scelte in fase offensiva.

Le scelte di Ranieri in attacco

Come riporta il sito calciocasteddu.it, l’attacco del Cagliari è infatti il settore della rosa che trasmette meno certezze in assoluto, se ci riferiamo in primis alle condizioni fisiche dei suoi componenti. Luvumbo, unico goleador in questa stagione, ha saltato l’ultima gara e si trova in forte dubbio per domani; Pavoletti, Petagna e Shomurodov non hanno certo i 90 minuti nelle gambe e hanno offerto spezzoni non convincenti, Mancosu sempre fuori causa dalla notte di Bari. In questa situazione sembra quasi scontato l’utilizzo di Oristanio, che ieri ha ricevuto la convocazione in Nazionale Under 21. La scelta di Ranieri comunque sembra indirizzata verso il tandem offensivo composto da Petagna e proprio Oristanio, con Shomurodov pronto a subentrare.