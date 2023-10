Genoa-Milan, dove vedere la gara di Serie A: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV e streaming

L'ottava giornata della Serie A TIM 2023/24 offre l'anticipo serale del sabato sera tra due squadre che costituiscono una parte importante di storia della Serie A. Di scena allo "Stadio Luigi Ferraris" di Genova, la squadra di Alberto Gilardino affronta quella di Stefano Pioli. Diretta TV e live streaming.

Genoa-Milan, dove vedere la gara valida per il campionato di "Seria A TIM" 2023/24? Si gioca allo "Stadio Luigi Ferraris" di Genova. Calcio d'inizio in programma sabato 7 ottobre 2023, alle ore 20:45.

EVENTO Genoa-Milan, Serie A TIM 2023/24 LUOGO Genova, "Stadio Luigi Ferraris" DATA Sabato 7 ottobre 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro: Marco Piccinini (Sezione AIA di Forlì)



Assistente 1: Stefano Liberti (Sezione AIA di Pisa)



Assistente 2: Pietro Dei Giudici (Sezione AIA di Latina)



IV Ufficiale: Giovanni Ayroldi (Sezione AIA di Molfetta)



VAR: Aleandro Di Paolo (Sezione AIA di Avezzano)



AVAR: Luigi Nasca (Sezione AIA di Bari)

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

Genoa-Milan, dove vedere la gara?

Genoa-Milan viene trasmessa in diretta su Sky e su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su Sky Sport Uno [Canale 201, Canale 472 DT], su Sky Sport Calcio [Canale 202, Canale 473 DT], su Sky Sport 4K [Canale 213], su Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Diretta TV: su DAZN.

Live Streaming: su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Live Streaming: su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca DAZN affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Emittenti Canali Diretta TV: Sky Sky Sport Uno

Canale 201



Sky Sport Uno

Canale 472 [DT]



Sky Sport Calcio

Canale 202



Sky Sport Calcio

Canale 473 [DT]



Sky Sport 4K

Canale 213



Sky Sport

Canale 251 Diretta TV: DAZN DAZN Live Streaming: Sky Sky Go Live Streaming: NOW NOW Live Streaming: DAZN DAZN

Genoa-Milan: i precedenti

Genoa e Milan si sono affrontate già 130 volte in tutte le competizioni, questo il bilancio:

28 vittorie Genoa

42 pareggi

60 vittorie Milan

Genoa-Milan: le probabili formazioni

Ecco dove vedere le probabili formazioni della gara: le scelte di Gilardino e Pioli.

