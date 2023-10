Genoa, il punto sugli infortunati di lusso: un recupero a breve, per l'altro invece...

Il Genoa già da un paio di partite gioca senza il suo fiore all'occhiello del calciomercato estivo, Retegui. Per lui comunque il recupero è in vista, mentre per l'altro acquisto top dell'estate Messias si allungano i tempi di recupero. Di seguito le novità.

Il Genoa che affronterà oggi la difficile trasferta di Bergamo contro l'Atalanta dovrà ancora fare a meno dei suoi due principali acquisti del calciomercato estivo. Retegui e Messias ancora ai box, ma con due entità diverse di infortunio. Mentre l'attaccante tornerà a disposizione nel prossimo turno di campionato, l'ex giocatore del Milan sarà ancora indisponibile. Lo rivedremo direttamente dopo la prossima sosta per le Nazionali? Difficile dare una risposta certa, ma l'orientamento sembra essere proprio quello.

Retegui e Messias ancora ai box

Come riporta tuttomercatoweb.com Retegui e Messias svolgono ancora lavoro differenziato. Retegui sta facendo un percorso di allenamento con il preparatore e sta cercando di lavorare dal punto di vista fisico e con la palla per accelerare gradualmente i tempi di recupero. Per Messias i tempi sono un po' più lunghi perchè ha avuto un infortunio precedente più grave. Strootman sarà a disposizione la breve mentre per Jagiello ci vorranno altri dieci giorni. Rientra Badelj invece proprio oggi contro l'Atalanta.