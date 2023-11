Genoa: in Coppa Italia tante novità per Gilardino. Intanto Retegui e Messias...

Il Genoa dopo aver battuto la Salernitana per 1-0, si appresta a giocare il turno di Coppa Italia. Gilardino schiererà tra i titolari dei giocatori che hanno avuto meno spazio in questo avvio di campionato. Le novità anche su Retegui e Messias, infortunati.

Il Genoa dopo aver ritrovato la vittoria in campionato contro la Salernitana, ritornerà domani in campo nel turno di Coppa Italia. Diverse le novità che Alberto Gilardino schiererà tra gli 11 iniziali. Di seguito anche le novità su Retegui e Messias.

Le novità di Gilardino in Coppa Italia

Domani pomeriggio il Genoa affronterà la Reggiana nei sedicesimi di Coppa Italia: la vincente affronterà negli ottavi la Lazio all’Olimpico. Repubblica Genova sottolinea che Gilardino non sottovaluterà l’impegno, visto che la gara sarà una sorta di prova generale per l’impegno di campionato domenica prossima a Cagliari. Il tecnico potrebbe impiegare alcuni rossoblù che finora hanno giocato meno: in difesa sono pronti Vogliacco, Hefti e Matturro, mentre a centrocampo si candidano Strootman, Badelj e Kutlu. In attacco, Puscas potrebbe superare Ekuban che ha deluso contro la Salernitana. Sul fronte infortunati "di lusso" come Retegui e Messias, le condizioni sono quelle già conosciute. La punta verrà monitorata giorno per giorno, sperando di ritrovarlo in campo già nel prossimo turno di campionato. L'ex Milan invece rimarrà fuori sia in Coppa Italia che in campionato stesso, probabilmente lo rivedremo dopo la sosta per le Nazionali.