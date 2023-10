Infortunio Bennacer, buone notizie per il Milan: quando torna

Ismail Bennacer è ancora fermo ai box per un brutto infortuno al ginocchio accusato durante la semifinale di Champions League con l'Inter. Il centrocampista però scalda i motori e si prepara a tornare in campo, un'ottima notizia per il Milan e per Stefano Pioli.

Il Milan è pronto a riabbracciare Ismael Bennacer. Il centrocampista è fermo ormai da cinque mesi a causa di un grave infortunio al ginocchio, cinque mesi di lavoro per recuperare dopo l'operazione alla cartilagine che aveva subito un brutto trauma durante la semifinale di Champions League con l'Inter del 10 maggio scorso.

Milan, le ultime notizie sull'infortunio di Bennacer

Il giocatore sarà a Milanello già nei prossimi giorni dove manca ormai da mesi per iniziare a riassaggiare il campo. E' il primo passo per il completo recupero dal problema fisico, una tappa importantissima in vista del ritorno sul rettangolo verde che adesso non sembra essere più così lontana. Vede la luce in fondo al tunnel Bennacer che forse già tra un mese potrebbe essere pronto a tornare a giocare al fianco dei compagni.

Quando rientra Bennacer

Difficile dire con esattezza quale sarà la partita del ritorno in campo, sicuramente salterà il trittico di ferro Juventus, PSG e Napoli della settimana subito dopo il ritorno dalla sosta, poi non ci sarà con Udinese, PSG al ritorno e probabilmente anche con il Lecce. La data giusta potrebbe quindi essere quella del 25 novembre dopo che il campionato si fermerà per un'altra sosta per le Nazionali, due settimane in più per testate la condizioni e tornare a giocare.

Il recupero di Bennacer sarà fondamentale per Pioli che, nel nuovo 4-3-3 ha bisogno delle sue geometrie e della sua capacità di dare ritmo alla manovra. Oggi al suo posto gioca Krunic, oppure Adli, che si stanno ben disimpegnando ma l'ex Empoli ha dimostrato di poter essere un fattore a tutti i livelli e il suo ritorno potrebbe dare una marcia in più al Milan.