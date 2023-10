Infortunio Chukwueze, tempi di recupero e quante partite salta

Brutte notizie per Chukwueze, il giocatore ha subito un infortunio e dovrà stare fermo per parecchio tempo. Una tegola per Pioli che nelle prossime settimane dovrà affrontare molte partite tra campionato e Champions League e quindi avrebbe bisogno di tutti gli effettivi

Altro stop per infortunio in casa Milan, Pioli perde Chukwueze per un mese a causa di un problema muscolare accusato con la Nigeria. Niente Juventus quindi per l'esterno e la sua assenza si aggiunge a quelle ancora più pesante di Maignan in porta, giocherà Sportiello al suo posto, e di Theo Hernandez, entrambi squalificati dopo i cartellini di Genova.

Infortunio Chukwueze, quante partite salta

L'esterno starà fuori quindi almeno trenta giorni e quindi oltre alla Juventus salterà le gare contro il PSG in Champions League e quella contro il Napoli di campionato, nei prossimi sette giorni di fuoco che attendono i lombardi. Fuori per tre big match, proprio quando Pioli iniziava a puntare su di lui come alternativa a Pulisic. L'ex Villarreal infatti aveva giocato dal primo minuto a Marassi contro il Genoa, mostrando anche qualche buono spunto e tenendo spesso sulla corda tutta la difesa rossoblu.

Ora però il Milan dovrà fare a meno di lui e quindi sarà un periodo complesso per l'americano che resta l'unico capace di coprire la fascia destra, poche le alternative in rosa al momento, si potrebbe dare una nuova occasione a Okafor che però da esterno fatica e non poco. Per quello che riguarda Chukwueze, il suo rientro è previsto solo dopo la prossima sosta per le Nazionali in arrivo dopo la metà di novembre.