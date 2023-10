Infortunio Koopmeiners, quante partite salta l'olandese dell'Atalanta

Teun Koopmeiners già nelle scorse ore era rientrato a Bergamo dal ritiro della nazionale olandese a causa di un infortunio. Il centrocampista ha sostenuto oggi gli esami medici del caso e sono stati svelati i tempi di recupero, Gasperini lo perde per qualche partita.

E' stato un lungo giorno in casa Atalanta, tutti hanno tenuto il fiato sospeso dopo il ritorno a Bergamo di Teun Koopmeiners che ha lasciato il ritiro della Nazionale olandese a causa di un infortunio. Il giocatore oggi ha sostenuto gli esami clinici del caso in cui è stata riscontrata una lesione muscolare di primo grado.

Infortunio Koopmeiners, ultime notizie e quante gare salta

L'esito non è dei migliori ma forse Gasperini può tirare un sospiro di sollievo. Questo genere di infortuni infatti guariscono in circa tre settimane, al massimo un mese, e così Koopmeiners salterà sicuramente la sfida con il Genoa del 22 ottobre e poi quella del giovedì successivo con lo Sturm Graz con la Dea che potrebbe già fare un passo decisivo per il passaggio del turno in Europa League.

Potrebbero essere quindi solo due le partite che salterà il giocatore, possibile che possa tornare a disposizione il 4 novembre per il match con l'Inter, una supersfida che servirà a Gasperini per capire quanto lontana potrà andare la sua Dea. Nel frattempo il tecnico tiene in caldo le soluzioni per sostituire un giocatore fondamentale che sa sempre fare la differenza. Il sostituto naturale è Pasalic ma non è escluso che possa tornare di moda un sistema più offensivo con Lookman e De Ketelaare alle spalle di Scamacca.