Inter-Roma, streaming e diretta TV: SKY, NOW o Dazn? Dove vedere Serie A

Inter-Roma, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la decima giornata di Serie A TIM. La squadra di Simone Inzaghi affronterà quella di José Mourinho alle 18:00 di domenica 29 ottobre.

Inter-Roma, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra nerazzurri e giallorossi è previsto per domenica 29 ottobre alle 18:00. La gara, valevole per la decima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Inzaghi e quella di Mourinho, entrambe reduci dai rispettivi impegni europei infrasettimanali. L'Inter è dunque in cerca di punti per consolidare il primato in classifica, mentre la Roma è in lotta per agganciare la zona Europa.

A dirigere la partita sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli coadiuvato da Peretti e Bresmes, il quarto uomo sarà Manganiello, mentre in sala VAR ci saranno Di Paolo e Dionisi.

Dove vedere Inter-Roma in TV e streaming

La partita prevista per le 18:00 di domenica 29 ottobre sarà disponibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Inter-Roma anche in differita con le medesime modalità descritte sopra. Il commento del match sarà affidato a Pierluigi Pardo, al quale verrà affiancato come voce tecnica l'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni.

Inter-Roma, probabili formazioni

Nonostante i tanti impegni ravvicinati, difficilmente vedremo le 2 squadre ricorrere ad un turnover massiccio. Ecco quindi quali saranno le probabili scelte di Inzaghi e Mourinho:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku. All. Mourinho.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Arnautovic (INT), Cuadrado (INT); Abraham (ROM), Dybala (ROM), Kumbulla (ROM), Pellegrini (ROM), Azmoun (ROM).