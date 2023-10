Juventus, conferenza Allegri su Juve-Verona: "E' una partita pericolosa"

Il tecnico presenta la sfida dell'Allianz Stadium, con la determinazione di chi vuole a ottenere a tutti costi i 3 punti. I bianconeri vogliono darsi ulteriore continuità in seguito al successo di San Siro contro il Milan. Di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa di Allegri.

Conferenza stampa per Max Allegri, in questa giornata di vigilia in casa della Juventus. Il tecnico presenta la sfida dell'Allianz Stadium, con la determinazione di chi vuole a ottenere a tutti costi i 3 punti. Una eventuale vincita garantirebbe il primo posto in solitario, almeno per una notte. Il prossimo match di Serie A di sabato alle ore 20.45, vedrà i bianconeri sfidare l'Hellas Verona. In questa occasione, i bianconeri vogliono darsi ulteriore continuità in seguito al successo di San Siro contro il Milan, invece, gli scaligeri vorrebbero tornare a raccogliere punti dopo le sconfitte contro Frosinone e Napoli.

Conferenza stampa Allegri: "Chiesa e Vlahovic, non so se giocheranno titolari"

Il tecnico presenta il match dell'Allianz Stadium, con i bianconeri a caccia della terza vittoria consecutiva. Come riportato da TuttoSport, i bianconeri sembrano avere il morale alle stelle, in particolare a seguito delle due vittorie consecutive nel derby della Mole e nella sfida di San Siro contro gli uomini di Pioli. Di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Allegri dichiara: "La partita di domani ha molte insidie. Il Verona era partito bene, ha forza fisica e ti impegna fisicamente nella gara. Per dare un senso alla vittoria di domenica col Milan dobbiamo fare risultato. Stiamo tutti bene, Chiesa ha lavorato bene in settimana, Vlahovic era già più avanti. Non ho deciso se giocheranno titolari. Al di là dei singoli, domani dobbiamo ricordare che è una partita pericolosa e se non ci mettiamo al pari loro possiamo rischiare. Nessuno vuole scappare dalla parola Scudetto. Il calcio è fatto di momenti e bisogna essere realisti: stiamo lavorando bene, bisogna farlo sempre meglio per migliorare. Allo stesso modo bisogna avere chiaro che l'obiettivo deve essere giocare la Champions l'anno prossimo".

Su Nicolussi Caviglia, Ngonge e il finale di San Siro

Su Nicolussi Caviglia: "Lo vedo più davanti alla difesa, ma è un ragazzo intelligente e può ricoprire diversi ruoli. Arriverà il suo momento! Similitudini con la vigilia di Sassuolo? Gara diversa, avremo anche il pubblico a darci una mano. Contano i 3 punti". Riguardo Ngonge e il finale di San Siro: "Nonge è un giocatore giovanissimo che sa giocare molto bene a calcio, ma deve crescere in tantissime cose. Per quanto riguarda invece l'ultima parte di San Siro, abbiamo rivisto i video, ho parlato con i ragazzi, è questione di equilibrio e lavoro".