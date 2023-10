Lazio-Fiorentina dove vedere la partita, diretta Tv e streaming: Sky Sport o DAZN?

In questa pagina tutte le informazioni necessarie su dove vedere Lazio-Fiorentina in diretta Tv e streaming live gratuita: Sky Sport o DAZN? Presentazione dell'incontro e ultime sul match dell' 'Olimpico'. Si gioca lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 20:45

Serie A, Lazio-Fiorentina dove vedere la sfida live streaming e diretta tv: DAZN o SKY SPORT? Lunedì, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Lazio-Fiorentina, valevole per la 10a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa guidati da Sarri a quota 13 punti che vale il nono posto, mentre i viola di mister Italiano sono saldi a quota 17 punti, a +4 proprio dai biancocelesti.

I biancocelesti sono reduci dall'amara sconfitta in Champions per mano del Feyenoord ma vogliono trovare il terzo successo consecutivo in campionato. I viola sembrano invece aver dimenticato la sconfitta con l'Empoli e in Conference League hanno travolto il Čukarički con un perentorio 6-0. Lazio Fiorentina si disputerà nella giornata di lunedì 30 ottobre 2023 nel palcoscenico dello 'Stadio Olimpico' di Roma. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Mercenaro, è in programma alle ore 20.45. Al VAR ci sarà invece Mazzoleni. In questa pagina le ultime e come seguire la sfida in diretta tv e streaming live.

Lazio-Fiorentina live streaming e diretta tv , dove vedere la sfida

Il match tra Sarri e Italiano sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui LAZIO-FIORENTINA su DAZN. 29,99 €/mese.

Come vedere Lazio-Fiorentina live streaming in tv e diretta su Sky? La partita di Serie A sarà visibile in diretta TV anche su Sky Sport, grazie all’acquisizione dei diritti tv per trasmettere tre partite di campionato a giornata. Il canale di riferimento è Sky Sport Calcio, con fischio d’inizio alle ore 20:45.