Lazio, Pedro e il record al De Kuip: ora lo condivide con Ronaldo e Giroud

Record per Pedro Rodriguez, dopo il rigore siglato contro il Feyenoord in Champions League si è confermato come un elemento importante della rosa di Maurizio Sarri. Non si discute solamente di un 'elemento importante', ma anche del raggiungimento di un record. L'attaccante spagnolo si è dimostrato un buon elemento fin da subito, non ha mancato di dimostrarlo anche al De Kuip di Rotterdam. Ha mostrato di avere il valore di un grande campione.

Ricordiamo che la Lazio nella scorsa stagione ha fatto della sua forza le qualità dei propri esterni. Ad oggi, invece, l’unico che sembra aver confermato quanto di buono fatto in passato è l’ex Barcellona Pedro, ma da un giocatore con il suo palmares sicuramente non è una sorpresa.

Record Pedro Rodriguez: a riportarlo è il profilo Twitter di Opta Paolo

Grazie al gol portato a segno contro Feyenoord, l'attaccante della Lazio ha toccato un nuovo record. Per lui, inoltre, è il secondo gol consecutivo nella massima competizione continentale superati i 36 anni d'età. Un vero e proprio primato che da ieri sera condivide con Cristiano Ronaldo e Olivier Giroud. A riportarlo è il profilo Twitter di Opta Paolo: "Con la rete al Feyenoord, Pedro è diventato il terzo giocatore a segnare per due gare di fila in Champions League superati i 36 anni di età, dopo Cristiano Ronaldo (novembre 2021) e Olivier Giroud (novembre 2022). Saggezza".