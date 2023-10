Memando sport - I migliori dal web dopo il weekend

Parte oggi la nuova rubrica di SuperNews che raccoglie i migliori meme dal web dopo gli eventi sportivi del weekend. Inauguriamo la prima puntata di questo nuovo appuntamento con una carrellata di immagini post Milan-Juventus e le altre partite giocate nel weekend di Serie A.

