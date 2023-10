Milan-Juventus, dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Milan-Juventus, dove vederla: ecco come seguire la partita in diretta TV, in streaming e on demand, oltre alle probabili formazioni e alla designazione arbitrale della partita valevole per la nona giornata della stagione 2023-24 del campionato di Serie A TIM.

Milan-Juventus, dove vederla? Ecco tutte le info utili della partita dello Stadio San Siro. La partita tra la squadra di Pioli e quella di Allegri, valevole per la 9a giornata di Serie A 2023-24, si giocherà domenica 22 ottobre alle 20:45.

Il Milan arriva a questa sfida con diverse defezioni. L'emergenza principale è nel ruolo di portiere, perché Maignan ha rimediato un'espulsione nel turno precedente contro il Genoa e Sportiello sarà assente per infortunio, spazio quindi a Mirante tra i pali. L'altra assenza importante sarà quella di Theo Hernandez, che sarà assente per squalifica. Dalla propria parte però i rossoneri hanno i recenti risultati: sono infatti 4 le vittorie consecutive di Leao e compagni.

La Juventus potrebbe aver recuperato Vlahovic per inserirlo in formazione dal primo minuto, mentre Chiesa non sembra ancora essere al 100%. In difesa non ci sarà Danilo, con Rugani pronto ad ereditare la maglia da titolare del brasiliano nella difesa a 3. In termini di risultati anche la Juve sta vivendo un buon periodo: sono 4 le vittorie nelle ultime 6 partite dei bianconeri.

La designazione arbitrale

L'arbitro che dirigerà Milan-Juventus sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il fischietto italiano ha già arbitrato i rossoneri in questa stagione in occasione del 4-1 della seconda giornata ai danni del Torino lo scorso 26 agosto, con i rossoneri che passarono a San Siro grazie ad una doppietta, siglata con 2 rigori, di Giroud. Per trovare l'ultimo precedente con i bianconeri bisogna invece andare al 28 maggio scorso, proprio contro il Milan, in una gara vinta dalla formazione di Pioli per 0-1; anche in quest'occasione fu decisivo Giroud.

Gli assistenti di Mariani saranno Colarossi e Lo Cicero, il quarto uomo sarà Marcenaro e in sala VAR sarà presente Irrati, assistito da Maggioni.

Milan-Juventus, dove vederla

La partita di domenica 22 ottobre, il cui calcio d'inizio è fissato alle 20:45, sarà disponibile su DAZN. La piattaforma trasmetterà in esclusiva la diretta della partita: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale (dazn.com), mentre per smartphone e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Milan-Juventus anche in differita con le medesime modalità descritte precedentemente.

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.

BALLOTTAGGI:

MILAN: Loftus Cheek-Musah, Adli-Krunic.

JUVENTUS: Miretti-Weah (quest'ultimo occuperebbe il posto di McKennie in fascia e lo farebbe scalare a mezzala), Milik-Kean, Milik-Chiesa.

SQUALIFICATI: Maignan (MIL), T. Hernandez (MIL).

DIFFIDATI: Rabiot (JUV).

INDISPONIBILI:

MILAN: Sportiello, Bennacer, Chukwueze, Krunic (in dubbio).

JUVENTUS: Alex Sandro, De Sciglio, Danilo, Pogba, Fagioli, Chiesa (in dubbio).