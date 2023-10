Milan, scelto il vice Theo Hernandez

E sempre tempo di calciomercato in casa Milan, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per rinforzare la squadra e una delle pedine ricercata ormai da anni è quella di un terzino sinistro giovane che possa essere il vice di Theo Hernandez, casella scoperta nella rosa di Pioli

I rumors di calciomercato non si fermano mai in casa Milan e l'ultimo arriva su una delle caselle che i rossoneri stanno cercando di riempire da tempo: il vice Theo Hernandez. La società ha portato a Milano alcuni giocatori in passato, ma nessuno è riuscito imporsi, così contro la Juventus probabilmente Pioli dovrà adattare Florenzi, più difficile pensare a un utilizzo a tempo pieno del diciassettenne Bartesaghi.

Milan, è Ruggeri il vice Theo Hernandez

Dei tanti nomi che si sono fatti, sembra aver rapidamente scalata posizione Ruggeri dell'Atalanta. Il profilo sarebbe ideale, classe 2002, titolare ormai da inizio campionato di una squadra di alto livello con annessa esperienza accumulata. Corsa a profusione, buone capacità difensive e un dato che salta agli occhi: tre assist in campionato, nessuno tra i difensori della Serie A ha fatto meglio di lui.

L'azzurrino ha età e caratteristiche perfette per essere il presente e il futuro del Milan che infatti in estate aveva già provato l'assalto con un'operazione da 8 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. I Percassi però hanno detto no, con il benestare di Gasperini che sapevo quanto potesse essere utile il ragazzo alla sua Dea. Gli occhi dei rossoneri però sono sempre ben aperti sull'ennesimo gioiello dell'Atalanta che però è bottega cara e adesso valuta il cartellino del suo mancino tra i 18 e i 20 milioni.