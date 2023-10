Monza, Alejandro "Papu" Gómez: squalifica per doping inflitta al calciatore. Ecco i dettagli

Altra brutta notizia per il mondo del calcio e, in particolare, per il Monza. All'attaccante della squadra brianzola viene comminata una squalifica di due anni per un episodio risalente a un periodo precedente ai Mondiali di Qatar 2022, in cui militava nelle file del Siviglia.

Brutte notizie in casa Monza. Nemmeno il tempo di ambientarsi nel suo nuovo approdo in Brianza che Alejandro "Papu" Gomez si vede infliggere una squalifica per doping.

Alejandro "Papu" Gómez: squalifica per doping

Dopo circa tre settimane dalla firma del nuovo contratto firmato con il Monza, il 35enne argentino ha ricevuto la notifica dalle autorità antidoping, in quanto, ai tempi in cui militava nel Siviglia, risultò positivo a una sostanza proibita in un test effettuato nel novembre 2022, pochi giorni prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar.

Si tratterebbe di uno sciroppo antinfluenzale somministrato in autonomia, senza il consulto dello staff medico della società iberica. Sia il calciatore che la società erano a conoscenza della questione da diverso tempo. Secondo quanto avvenuto, a causa di questa vicenda, Gomez avrebbe avuto difficoltà a trovare una squadra dopo la rescissione consensuale del contratto con il Siviglia.

I suoi legali valuteranno l'azione di ricorrere in appello.