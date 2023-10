Rinnovo Maignan, trattativa difficile: il punto

Mike Maignan e il Milan non trovano l'intesa sul rinnovo di contratto del portiere francese, colonna della squadra di Pioli. Le ultime notizie su una trattativa che sembra si stia complicando sempre di più soprattutto a livello economico, la differenza tra domanda e offerta è enorme

Mike Maignan e il Milan sono sempre più lontani sulla questione del rinnovo di contratto. I rossoneri hanno intavolato la trattativa per il prolungamento del portiere titolare e valore aggiunto della squadra di Pioli. Il problema è che domanda e offerta non coincidono e il rischio ora è quello che altre squadre possano approfittare della situazione.

Rinnovo Maignan: la differenza tra domanda e offerta

Il tempo per provare ad avvicinare le parti non manca, il francese ha un contratto ancora lungo, fino al 2026, ma allungarlo darebbe maggiore sicurezza alla società che alzando lo stipendio allontanerebbe le sirene di mercato. Il problema secondo gli ultimi rumors è che tra domanda e offerta c'è una differenza che sembra incolmabile al momento.

Attualmente Maignan percepisce 3,2 milioni di euro, la proposta rossonera è del rinnovo con ingaggio raddoppiato, quindi circa 5,5 milioni all'anno che sembra non soddisfare l'entourage del giocatore arrivato a chiedere tra i 7 e gli 8 milioni, come i grandi top player internazionali. Uno stipendio di questo tipo potrebbe però essere inaccettabile per la casse rossonero e così ad oggi la trattativa sembra essere bloccata.

Uno stallo su cui potrebbero iniziare a lavorare i grandi club europei, il Bayern Monaco per esempio sta per chiudere l'era Neuer, mentre il Chelsea è ormai da anni a caccia di un numero uno di livello. La valutazione del cartellino è di circa 45 milioni di euro, e lo stipendio che questi club garantirebbero a Maignan potrebbe essere la molla per far scattare qualche trattativa.