Salernitana-Cagliari sfida già decisiva? Ecco la risposta del pubblico e di...Inzaghi

La Salernitana del nuovo mister Pippo Inzaghi giocherà oggi una gara già decisiva contro il Cagliari di mister Ranieri. Il caldo pubblico dei granata è pronto per supportare come sempre la squadra. Di seguito anche le scelte di formazione di Inzaghi.

Sarà l'esordio in panchina di Pippo Inzaghi, il mister della Salernitana ha fatto un appello proprio ai tifosi chiedendo che lo stadio possa essere il fattore decisivo per arrivare alla vittoria e per far tremare le gambe a un avversario ultima in classifica, ma galvanizzato dalle parole del tecnico Ranieri. Sugli spalti saranno in 17.000 numeri non pienamente all'altezza di una piazza che, sempre contro il Cagliari, due anni fa faceva registrare numeri da Champions. Il caro biglietti, l'assenza di iniziative e, non ultima, la scelta del club di istituire una Black List per chi non rispetta il posto a sedere rappresentano argomenti validi per giustificare questo progressivo calo di presenza in uno stadio che per la Salernitana deve essere necessariamente un fortino.

Le scelte di formazione di Inzaghi

Quanto all'aspetto tecnico, come riporta tuttomercatoweb.com, la Salernitana dovrebbe partire con un 4-3-3 alternando sprazzi di calcio propositivo a quella praticità che Inzaghi invoca sin dalla sua prima conferenza stampa. Non rientra nell'elenco dei convocati Simy che, però, sta convincendo lo staff tecnico e potrebbe essere presto inserito in lista e candidarsi per una maglia da titolare nel breve periodo.