Serie A, dove vedere Torino-Verona streaming e diretta tv: Sky o Dazn?

Presentazione e come poter seguire in diretta tv e streaming live il match Torino-Verona, valido per la settima giornata del campionato di Serie A. L'incontro si disputerà lunedì 2 ottobre alle ore 18:30 allo "Stadio Olimpico Grande Torino" di Torino.

Lunedì 2 ottobre alle ore 18:30 andrà in scena Torino-Verona allo stadio "Grande Torino". Il match è valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Torino-Verona in diretta TV e streaming, una breve presentazione del match.

Sono 91 i precedenti tra le due squadre in tutte le competizioni. Lo score vede in vantaggio il Torino con 38 vittorie, 33 pareggi e 20 sconfitte.

ARBITRI ARBITRO: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo)



ASSISTENTE 1: Matteo Passeri (Sez. AIA di Gubbio)



ASSISTENTE 2: Alessandro Costanzo (Sez. AIA di Orvieto)



QUARTO UFFICIALE: Niccolò Baroni (Sez. AIA di Firenze)



VAR: Antonio Di Martino (Sez. AIA di Teramo)



AVAR: Ivano Pezzuto (Sez. AIA di Lecce)

Dove vedere Torino-Verona in diretta tv e streaming

Guarda Torino-Verona in esclusiva solo su DAZN. Attiva ora.

Il match di Torino-Verona sarà trasmesso in diretta e in esclusiva solo su DAZN. L'incontro valido per la sesta giornata di Serie A sarà visibile scaricando l'applicazione di DAZN sul proprio dispositivo mobile come Smart TV, Tablet, PC o Smartphone.

Per chi lo desidera potrà scaricare l'applicazione di DAZN anche sulle console di gioco Ps4 e Xbox 360.

Torino-Verona, come arrivano le due squadre e probabili formazioni

Due squadre con uno stato di forma molto simile si affrontano allo stadio "Grande Torino". I granata sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro la Lazio, che li attesta alla decima posizione in classifica con 8 punti al momento. La formazione di Juric è partita all'inizio della stagione con i migliori auspici, forti dei buoni risultati lo scorso anno. Da trovare ancora una buona sinergia tra Tony Sanabria e Duvan Zapata, un maggior peso specifico in attacco darebbe valore alla costruzione della trama di gioco portata avanti dagli altri effettivi.

Il Verona è invece partito in maniera roboante con le vittorie su Empoli e Roma nelle prime due giornate , salvo poi non trovare altri successi e collezionare un solo punto nelle ultime quattro. Nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta per 1-0 da parte dell'Atalanta, che relega gli scaligeri alla 13.a posizione in classifica. La partita non sarà delle più semplici per gli uomini di Barone, in attesa che il bomber di casa Bonazzoli possa ritrovare la giusta vena realizzativa.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria

All. Juric

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Duda; Bonazzoli

All. Barone

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora