Roma-Monza diretta tv e streaming live: Sky Sport o DAZN? Dove vederla

In questa pagina tutte le informazioni necessarie per sapere dove vedere in diretta Tv e streaming la partita di Serie A tra Roma e Monza. Si gioca domenica 22 ottobre allo 'Stadio Olimpico'. Diretta su Sky Sport o DAZN? Le ultimissime dai campi e l'arbitro designato.

Serie A, Roma-Monza dove vedere la sfida live streaming e diretta tv: DAZN o SKY SPORT? Domenica, alle ore 12.30, allo Stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Roma-Monza, valevole per la 9a giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa guidati da Mourinho a quota 11 punti che vale il decimo posto, mentre i brianzoli di mister Palladino sono saldi a quota 12 punti, a +1 proprio dai giallorossi.

Lo stop di Dybala prima della sosta è stata l’unica nota negativa per la Roma, ripartita dopo il brutto ko di Genova da tre vittorie convincenti contro Frosinone, Servette e Cagliari. Il Monza arriva però all’Olimpico senza timore reverenziale e addirittura con un punto in più in classifica rispetto ai giallorossi: come cambieranno le gerarchie dopo il lunch match?

Roma Monza si disputerà nella giornata di domenica 22 ottobre 2023 nel palcoscenico dello 'Stadio Olimpico' di Roma. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Ayroldi di Molfetta, è in programma alle ore 12.30. Al VAR Di Martino e Gariglio. In questa pagina le ultime e come seguire la sfida in diretta tv e streaming live.

Roma-Monza live streaming e diretta tv , come seguire la sfida

Il match tra Mourinho e Palladino sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui ROMA-MONZA su DAZN. 29,99 €/mese.

Come vedere Roma-Monza live streaming in tv e diretta su Sky? La partita di Serie A sarà visibile in diretta TV anche su Sky Sport, grazie all’acquisizione dei diritti tv per trasmettere tre partite di campionato a giornata. Il canale di riferimento è Sky Sport Calcio, con fischio d’inizio alle ore 12:30.