Cagliari: in vista della Juve le ultime novità sulle condizioni del centrocampista top player

Il Cagliari di Claudio Ranieri nel prossimo turno di campionato se la vedrà con una Juventus ritrovata, almeno dal punto di vista dei risultati. Anche questa gara sarà da affrontare senza il fortissimo centrocampista Nandez, fermo ai box da qualche periodo.

Il Cagliari di mister Ranieri nel prossimo turno di campionato affronterà una Juventus ritrovata, almeno dal punto di vista dei risultati. Impegno difficile e come non potrebbe esserlo quando si incontrano i bianconeri, che i sardi dovranno affrontare senza uno dei migliori giocatori, sia a livello tecnico che di leadership in mezzo al campo. Ovviamente stiamo parlando di Nandez, ancora ai box che presumibilmente tornerà dopo la sosta del campionato.

Nandez ancora out contro la Juve

Sulla fascia destra di mister Ranieri infatti, come riporta il sito Cagliarinews24, non potranno transitare per un po’ di tempo nè Nahitan Nandez nè Alessandro Di Pardo, per entrambi si tratta di problemi muscolari. Nandez sarà costretto a saltare gli impegni con la maglia dell’Uruguay, ne avrà per altre tre settimane a causa della lesione muscolare rimediata al flessore della coscia. La stessa problematica ha colpito anche l’ex giocatore della Juventus, il quale dovrà stare fuori per un tempo stimato di 2/3 settimane!