Cagliari: contro il Genoa mister Ranieri è tentato da...

Il Cagliari dopo la clamorosa rimonta contro il Frosinone, giocherà di nuovo in casa, stavolta contro il Genoa. Ranieri, mister dei sardi è tentato dal poter schierare finalmente il bomber ritrovato Gianluca Lapadula. Ecco le ultime novità a riguardo.

Il Cagliari finalmente sa di poter contare in pieno sul suo attaccante migliore, Gianluca Lapadula. Il bomber dopo il suo infortunio estivo, ha continuato a lavorare per farsi trovare pronto, e così è stato.Due convocazioni e altrettante panchine, contro Salernitana e Frosinone, ma Lapadula scalpitava per tornare in campo. In Coppa Italia contro l’Udinese, al 75esimo mister Ranieri lo butta nella mischia per tentare di recuperare lo svantaggio. Lapadula al minuto 120′ deposita subito la palla in rete, vittoria del Cagliari e ritorno al gol per l’italo-peruviano, come riporta Cagliarinews24.

Ranieri può di nuovo contare su Lapadula

Lapadula è tornato così alla sua maniera, riprendendosi il Cagliari e mettendo l’infortunio alle spalle. E Ranieri? Ovviamente è soddisfatto del suo ritorno in campo, anche se ora nella testa del mister si fa largo un dubbio: schierarlo fin da subito contro il Genoa oppure preservarlo per il finale? Questo dilemma verrà sciolto solo a ridosso della partita, anche se probabilmente Lapadula partirà dalla panchina.