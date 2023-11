Genoa: l'ultima novità su Retegui, ecco quando tornerà. Rischia uno stop di....

Difficile rinunciare a un giocatore come Retegui in casa Genoa, questo ormai è una cosa che tutti hanno appurato. Il suo recupero però, dopo il rientro con ricaduta contro la Salernitana, non sembra così imminente. Ecco le novità e quando potrebbe rientrare.

La speranza del Genoa è che il suo ginocchio reagisca bene alle cure e che Retegui, con la sua grinta e la sua generosità, riesca ad accorciare i tempi di recupero, rientrando in campo prima della fine di novembre. La sensazione forte, visto il dolore che ha nuovamente provato durante la partita contro la Salernitana, però è che si vada verso il mese di stop, vista la terapia conservativa a cui l’attaccante dovrà sottoporsi per guarire bene.

Retegui rischia un mese di stop

Retegui è troppo importante per il Genoa, come riporta il quotidiano La Repubblica Genova, la sua presenza cambia decisamente volto alla squadra. Farne a meno è difficile, ma rischiare di perderlo per tanto tempo lo è ancora di più. Non esiste infatti la controprova, ma forse, conti fatti, averlo impiegato contro la Salernitana potrebbe essere stato un azzardo, togliendogli quei sette-dieci giorni in più che gli avrebbero permesso un completo e definitivo recupero. La conseguenza è stata questa piccola ricaduta, con la buona notizia però che non c’è alcuna lesione, ma una semplice distorsione, e che il giocatore è stato molto abile a fermarsi subito, alla prima fitta. Tutti al Genoa aspettano e sperano in un rientro nel più breve tempo possibile del bomber Retegui.