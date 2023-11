Juventus-Cagliari probabili formazioni: le scelte di Allegri e Ranieri

In questa pagina le probabili formazioni dell'incontro di Serie A TIM tra Juventus e Cagliari: le scelte di Max Allegri e Claudio Ranieri. Si gioca sabato11 novembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. Diretta tv e streaming su Sky Sport o DAZN?

Probabili formazioni Juventus-Cagliari, Vlahovic parte dall'inizio? Nel 'saturday night' della 12.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno la Juventus del tecnico Max Allegri e il Cagliari di Claudio Ranieri.

I bianconeri sono a caccia di punti per rimanere in corsa per lo Scudetto e per legittimare uno dei primi quattro posti in classifica che vale l'accesso alla prossima Champions League, i rossoblù invece vogliono dare continuità alle ultime due vittorie in campionato. Il calcio d'inizio del match è previsto alle ore 18 di sabato 11 novembre 2023. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus-Cagliari, con le mosse degli allenatori Allegri e Ranieri anche in chiave Fantacalcio. Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora

Formazioni Juventus Cagliari: qualche cambio in attacco in casa bianconera

La Juventus deve riscattare un’annata decisamente negativa, condizionata anche dai 10 punti di penalizzazioni che hanno fatto scivolare il club al settimo posto in classifica. L’obiettivo dei bianconeri sarà quello di tornare in Champions League. Sulla panchina confermato Massimiliano Allegri. La coppia d’attacco sarà formata da Kean, favorito su Vlahovic, e Federico Chiesa. Gli esterni saranno McKennie e Filip Kostic, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Cambiaso, vista la squalifica di Rabiot, Locatelli e Miretti.

Il Cagliari ha avuto un inizio negativo ma sta provando a rialzarsi. La squadra di Claudio Ranieri punta ovviamente alla salvezza. Al momento si trova al quartultimo posto con 9 punti, a più uno sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno è arrivato il secondo successo consecutivo battendo il Genoa in casa per 2-1. Ranieri dovrebbe affidarsi al 4-4-2: coppia d’attacco sarà formata da Lapadula e Zito Luvumbo. Gli esterni, con il compito di svolgere le due fasi, saranno Jankto e Azzi. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Prati e Makoumbou.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

I probabili ventidue della sfida tra Juve e Cagliari

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso, Kostic; Kean, Chiesa.

Cagliari (4-4-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Prati, Azzi; Luvumbo, Lapadula.