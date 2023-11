Lazio-Roma, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Lazio-Roma, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 12a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Maurizio Sarri e quella di José Mourinho è previsto per le 18:00 di domeinca 12 novembre.

Lazio-Roma, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra giallorossi e rossoneri è previsto per domenica 12 novembre alle 18:00. La gara, valevole per la dodicesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Maurizio Sarri e quella di José Mourinho. I biancocelesti sono reduci da un successo di misura in Champions League contro il Feyenoord, ottenuto dopo la sconfitta subita contro il Bologna; mentre i giallorossi dovranno riscattare il passo falso contro lo Slavia Praga, arrivato pochi giorni dopo la rimonta nel finale contro il Lecce.

La direzione della gara sarà affidata a Davide Massa della sezione di Imperia, che sarà coadiuvato da Bindoni e Tengoni. Il quarto uomo sarà Colombo, mentre in sala VAR presenzieranno Irrati e Paganessi.

Dove vedere Lazio-Roma in TV e streaming

La partita prevista per le 18:00 di domenica 12 novembre sarà disponibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Lazio-Roma anche in differita con le medesime modalità descritte sopra. Il commento del match sarà affidato a Pierluigi Pardo, al quale verrà affiancato come voce tecnica l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini.

Lazio-Roma, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Mancini, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar; Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Casale (LAZ), Marusic (LAZ), Zaccagni (LAZ); Abraham (ROM), Kumbulla (ROM), Pellegrini (ROM), Spinazzola (ROM), Smalling (ROM).