Lecce-Milan, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Lecce-Milan, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 12a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Roberto D'Aversa e quella di Stefano Pioli è previsto per le 15:00 di sabato 11 novembre.

Lecce-Milan, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra giallorossi e rossoneri è previsto per sabato 11 novembre alle 15:00. La gara, valevole per la dodicesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Roberto D'Aversa e quella di Stefano Pioli, entrambe reduci da partite difficili in campionato. I pugliesi hanno infatti ottenuti 2 soli punti nelle ultime 6 partite di Serie A e sono attualmente protagonisti in negativo di una striscia aperta di 2 sconfitte di fila; mentre la squadra dei RedBird Capital Partners ha collezionato 1 solo punto nelle ultime 3 uscite ed è reduce da una sconfitta di misura contro l'Udinese. La squadra di Pioli è però recentemente uscita vittoriosa dalla sfida contro il PSG, con il morale dello spogliatoio che sembra essersi ravvivato.

La direzione della gara sarà affidata a Rosario Abisso dalla sezione di Palermo, che sarà coadiuvato da Peretti e Mokhtar. Il quarto uomo sarà Rapuano, mentre in sala VAR presenzieranno Guida e Nasca.

Dove vedere Lecce-Milan in TV e streaming

La partita prevista per le 15:00 di sabato 11 novembre sarà disponibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Lecce-Milan anche in differita con le medesime modalità descritte sopra. Il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini, al quale verrà affiancato come voce tecnica l'ex attaccante della Sampdoria Fabio Bazzani.

Lecce-Milan, probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Banda, Krstovic, Strefezza. Allenatore: D’Aversa.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Almqvist (LEC), Corfitzen (LEC); Sportiello (MIL), Kalulu (MIL), Kjaer (MIL), Caldara (MIL), Pellegrino (MIL), Bennacer (MIL).