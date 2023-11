Milan - Udinese: Pioli fiducioso, Cioffi cerca l'impresa

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida fra rossoneri e bianconeri. Il Milan vuole tornare a vincere per non perdere terreno nei confronti di Inter e Juventus. L'Udinese cerca punti preziosi in chiave salvezza e non intende lasciare vita facile all'avversario.

Milan - Udinese sembra apparentemente una partita dal risultato già deciso ma non è così. Nonostante gli uomini di Stefano Pioli siano indubbiamente favoriti, la squadra di Cioffi sta attraversando un buon periodo di forma e non intende fermarsi dopo i quattro risultati utili consecutivi.

Pioli: "Miglior formazione possibile e si parte con l'intenzione di vincere"

L'allenatore dei rossoneri non intende nascondersi e sa che per i suoi la vittoria è l'unico risultato da conquistare. Milan - Udinese deve rappresentare per gli uomini di Pioli il ritorno ai tre punti che mancano dal successo sul Genoa di un mese fa. Il tecnico è molto fiducioso e non a caso in conferenza stampa ha dichiarato: "Mai avuto nemmeno nell'anno dello scudetto un gruppo compatto, coeso, voglioso e disponibile in poco tempo. Alleno un gruppo fantastico. Ci dobbiamo concentrare per migliorare le nostre prestazioni. L'ho detto ai ragazzi: dobbiamo sfruttare questa fortuna. Per il resto non ci saranno problemi". Stefano Pioli si è poi soffermato sulla situazione di alcuni calciatori. Loftus-Cheek è recuperato mentre gli altri dovrebbero tornare a disposizione per la prossima sfida di Champions League.

Milan - Udinese, Cioffi: "Proviamo a fare risultato"

L'allenatore dei friulani sa che la sfida contro i rossoneri non è delle più semplice ma non vuole darsi per vinto: "Mi aspetto di vedere il DNA dell'Udinese, dando tutto e provando a pungere per fare risultato da tutte le parti. Sono convinto che domani lo vedrò". Cioffi riconosce il valore tecnico dell'avversario: "Nei rossoneri senza Pulisic giocano ragazzi come Okafor, sono un po' corti in difesa, ma c'è un atleta come Kjaer. Le soluzioni le trovano, hanno una catena di sinistra strabordante, Florenzi dove lo metti rende. Mi aspetto il Milan: come tutte le grandi, giocherà per vincere". Infine ha glissato le domande sul calciomercato, in particolar modo sulla situazione di Samardzic: "Io di mercato non me ne occupo. Se va via o resta e diventa la bandiera dell'Udinese non mi interessa. Mi importa di cosa fa domani, se gioca, per la squadra. Lui ha le stesse chance di giocare come gli altri".