Salernitana - Napoli, le parole di Garcia e Inzaghi

Domani alle 15:00 andrà in scena il derby campano fra la squadra granata e quella partenopea. Entrambe le formazioni non vivono il loro miglior momento e dopo un inizio di stagione difficile, la Salernitana ha anche cambiato allenatore, i tecnici cercano risposte concrete sul campo.

Allo Stadio Arechi di Salerno i padroni di casa proveranno a fermare i Campioni d'Italia in carica. Impresa tutt'altro che facile per la squadra di Filippo Inzaghi che però vuole confermare il buon periodo di forma dei suoi, dopo il 4 a 0 in Coppa Italia rifilato alla Sampdoria. Salernitana - Napoli è anche un ulteriore banco di prova per Rudi Garcia. Il tecnico francese vive costantemente in bilico sotto gli occhi di una tifoseria insoddisfatta e di un Presidente che probabilmente, si aspettava qualcosa in più.

Garcia: "Non sarà una gara facile"

Il tecnico degli azzurri prova a vivere con tranquillità questo suo delicato momento sulla panchina partenopea. Salernitana - Napoli non sarà una sfida decisiva per Garcia ma nel caso in cui non dovessero arrivare i tre punti, il francese finirebbe nuovamente al centro delle critiche. Nella rituale conferenza stampa pre-gara, ha dichiarato: "Si gioca con la Salernitana. Visto il momento che viviamo nel mondo, la rivalità può starci ok, ma non è la guerra, di guerre ne abbiamo abbastanza. Spero ci sia sostegno per le squadre, ma nessun odio che non porta da nessuna parte. Solo questo. Non sarà una gara facile, è un derby prima di tutto, hanno bisogno di punti, ma noi abbiamo un solo risultato positivo da ottenere: la vittoria e dobbiamo mettere in campo la migliore versione del Napoli, sappiamo cosa fare. Alcuni parametri della Salernitana dobbiamo gestirli e stiamo lavorando su questo". Rudi Garcia ha dichiarato di aver sentito per messaggio Osimhen e che da settimana prossima tornerà in gruppo.

Salernitana - Napoli, Inzaghi chiede aiuto al pubblico

Pippo Inzaghi sa che la sua squadra ha bisogno di punti per lasciare l'ultimo posto in classifica ma il Napoli sembra un avversario fuori portata. Non a caso il tecnico granata ha dichiarato: "Il Napoli sulla carta è fuori portata ma giochiamo nel nostro stadio, il nostro pubblico ci darà una grande mano e dobbiamo fare una grande partita e una grande prestazione per l'ambiente e per noi stessi". Ad ogni modo Inzaghi promette battaglia: "Non ci difenderemo solamente ma proveremo a fare la nostra partita, dobbiamo avere coraggio per riuscire a salvarci e dobbiamo alimentarlo in ogni partita contro qualsiasi avversario. Conosciamo il valore del Napoli ma credo ci siano i presupposti per giocarcela, dobbiamo trascinare la nostra gente per provare a realizzare questa impresa tutti insieme".