Salernitana-Napoli, streaming e diretta TV: Sky, NOW o Dazn? Dove vedere Serie A

Salernitana-Napoli, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per l'11a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Filippo Inzaghi e quella di Rudi Garcia è previsto per le 15:00 di sabato 4 novembre.

Salernitana-Napoli, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra granata e partenopei è previsto per sabato 4 novembre alle 15:00. La gara, valevole per l'undicesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Filippo Inzaghi e quella di Rudi Garcia, entrambe reduci da risultati positivi nei rispettivi ultimi incontri. La Salernitana si è recentemente imposta per 4-0 contro la Sampdoria in Coppa Italia, mentre il Napoli ha pareggiato recuperando 2 gol di svantaggio contro il Milan. Per quanto riguarda la classifica, i granata sono chiamati ad abbandonare l'ultima posizione; il Napoli proverà invece ad insidiare le squadre attualmente in zona-Champions.

La direzione della gara sarà affidata ad Antonio Rapuano, che sarà coadiuvato da Liberti e Colarossi. Il quarto uomo sarà Camplone, mentre in sala VAR presenzieranno Valeri e Longo.

Dove vedere Salernitana-Napoli in TV e streaming

La partita prevista per le 15:00 di sabato 4 novembre sarà disponibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Salernitana-Napoli anche in differita con le medesime modalità descritte sopra. La telecronaca della sfida sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dalla voce tecnica di Dario Marcolin.

Salernitana-Napoli, probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Fazio, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, J. Cabral; Dia. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Squalificati: Gyomber (SAL), Natan (NAP).

Indisponibili: Osimhen (NAP).