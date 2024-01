Calcio, Mike Maignan: post del portiere francese sul razzismo in Udinese-Milan: -"Complici se non si fa nulla". Ecco cosa ha dichiarato

Nel dopo gara di Udinese-Milan (2-3), Mike Maignan, portiere francese dei Rossoneri, pubblica il proprio pensiero sul profilo personale di Instagram. Non le manda a dire e mostra parole alquanto forti e significative. Le prime righe del suo post, scritto in francese: «Non è stato il calciatore ad essere aggredito. E' stato l'uomo. E' stato il padre della famiglia». Ecco cosa ha dichiarato.

Parole nette e cariche di significato quelle pubblicate da Mike Maignan sugli atti di razzismo in Udinese-Milan, in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Non è mancata la solidarietà al portiere francese dei Rossoneri, a cominciare dall'arbitro della gara, Fabio Maresca, il quale ha dichiarato in un'intervista all'ANSA: «Mi sono comportato da fratello maggiore, ho provato sincero dispiacere per Maignan che era chiaramente colpito sul piano emotivo».

Mike Maignan: dure parole al termine di Udinese-Milan

Sono state diverse le reazioni dei protagonisti, a cominciare dal Milan, club di appartenenza di Mike Maignan, che ha scelto la linea del silenzio come segno di protesta, oltre che di sostegno al proprio calciatore. Altre manifestazioni di vicinanza nei confronti del portiere transalpino sono state mostrate dai propri compagni di squadra e da quelli dell'Udinese, optando per l'abbandono temporaneo del terreno di gioco per diversi minuti. La società bianconera, con un comunicato delle ore 21:01 sul proprio sito ufficiale, ha condannato ogni forma di razzismo, specificando di collaborare con tutte le autorità inquirenti per risalire ai colpevoli e per estendere ogni forma di repressione alle forme di razzismo. Umberto Calcagno, Presidente dell'AIC - Associazione Italiana Calciatori, ha dichiarato: «Sono stufo di questi continui episodi. Non è più concepibile che queste cose accadano con questa frequenza. Un bravo e un grazie all'arbitro Maresca».

Un messaggio di solidarietà anche dall'amico di nazionale, Kylian Mbappé: «Sempre gli stessi problemi e ancora nessuna soluzione. Siamo tutti con te». Parole simili a quelle della stella del Paris Saint Germain sono giunte anche dalla Federcalcio Francese. Anche figure della politica sono intervenute a riguardo, tra cui il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Ecco il testo integrale (tradotto) del messaggio di Mike Maignan, pubblicato sul profilo personale di Instagram:

«Non è stato il calciatore ad essere aggredito. E' stato l'uomo. E' stato il padre della famiglia. Questa non è la prima volta che mi succede. E non sono il primo a cui è successo. Abbiamo fatto comunicati stampa, campagne pubblicitarie, protocolli e non è cambiato nulla.

Oggi un intero sistema deve assumersi le proprie responsabilità e sono complici:

gli autori di questi atti, perché è facile agire in gruppo, nell'anonimato;

gli spettatori che erano in tribuna, che hanno visto tutto, che hanno sentito tutto ma che hanno scelto di tacere;

il club dell'Udinese, che ha parlato solo di interruzione della partita, come se nulla fosse, è complice;

le autorità e la Procura, con tutto quello che sta succedendo, se non si fa nulla.

L'ho già detto, se è il caso di ripeterlo: non sono una vittima. E voglio dire grazie al mio club, l’AC Milan, ai miei compagni, all'arbitro, ai calciatori dell'Udinese e a tutti quelli che mi hanno inviato messaggi, che mi hanno chiamato, che mi hanno sostenuto in privato e in pubblico. Non posso rispondere a tutti ma immagino tutti insieme a me. È una lotta difficile, che richiederà tempo e coraggio, ma è una battaglia che vinceremo».