Lecce-Juventus, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Lecce-Juventus, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 21a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Roberto D'Aversa e quella di Massimiliano Allegri è previsto per le 20:45 di domenica 21 gennaio.

Lecce-Juventus, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra giallorossi e bianconeri è previsto per domenica 21 gennaio alle 20:45. La gara, valevole per la ventunesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Roberto D'Aversa e quella di Massimiliano Allegri.

I pugliesi sono reduci da una sconfitta di misura sul campo della Lazio a causa di un gol di Felipe Anderson, ma più in generale non vincono da 4 partite. L'ultimo successo è infatti arrivato contro il Frosinone lo scorso 16 dicembre, partita nella quale è risultato decisivo la marcatura nel finale di Ramadani. Situazione opposta per i piemontesi che invece non perdono dal 23 settembre scorso, in occasione di una sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium terminata per 4-2. Da quella partita in poi sono arrivati solo risultati utili, con la squadra che cavalca una striscia attiva di 6 vittorie di fila in tutte le competizioni, l'ultima delle quali proprio contro la squadra allenata da Dionisi, sconfitta per 3 reti a 0.

La direzione della gara sarà affidata a Daniele Doveri della sezione di Roma 1, che sarà coadiuvato da Berti e Ricci. Il quarto uomo sarà Perenzoni, mentre in sala VAR presenzieranno Valeri e Abisso.

Dove vedere Lecce-Juventus in TV e streaming

La partita prevista per le 20:45 di sabato 20 gennaio sarà disponibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, Dazn permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Lecce-Juventus anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.

Lecce-Juventus, probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz.