Mazzarri: "Sono molto soddisfatto. Ho avuto la conferma di avere grandi uomini che..."

Le dichiarazioni post partita del tecnico della squadra partenopea, Walter Mazzarri, dopo il pareggio a reti bianche sul campo della Lazio. Con questo pareggio la squadra partenopea si porta a 32 punti e nel prossimo turno sarà impegnata al "Maradona" contro il Verona.

Nell'incontro della 22.a giornata del campionato di Serie A e valevole per la 22.a giornata disputato allo stadio "Olimpico" di Roma, il Napoli ha pareggiato a reti bianche sul campo della Lazio per 0-0. Con questo pareggio la squadra partenopea si porta a 32 punti e nel prossimo turno sarà impegnata al "Maradona" contro il Verona.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni del tecnico della squadra partenopea Walter Mazzarri.

Walter Mazzarri, le sue dichiarazioni post partita

"Sinceramente sono molto soddisfatto, anche perché avevamo davanti una squadra molto forte. L'anno scorso, il Napoli ha vinto uno Scudetto, ma la Lazio è arrivata seconda. Squadra forte. E noi avevamo tante assenze, quindi i ragazzi sono stati veramente bravi. Ho avuto la conferma di avere grandi uomini, che giocano insieme e da squadra. Si vede già qualcosa che piace a me".

"Con le squadre di Sarri, di solito è difficile tenere il possesso palla, ma questo la dice lunga su quanto stia crescendo la squadra. Bisogna attaccare di più gli spazi, la profondità, ma le caratteristiche di Raspadori oggi non lo consentivano. Loro poi son bravi a scappare, ma nel complesso sono contento della prestazione".

"Per il modulo dipende dai calciatori che ho a disposizione. Certo, se ti costringe a tener fuori giocatori importanti e in forma, io sono pronto anche ad adattare il sistema di gioco ai calciatori. Non per forza il contrario. Si può fare tranquillamente il 3-4-3, soprattutto quando torneranno Osimhen, Simeone e Kvaratskhelia. Se poi la squadra è quadrata, può giocare con qualsiasi modulo".