Roma, Rui Patricio o Svilar? De Rossi non ha dubbi, ecco la risposta. E Kumbulla...

La Roma stasera giocherà contro la Salernitana e in porta poteva esserci il dubbio tra Rui Patricio e Svilar. De Rossi intervenuto in conferenza stampa fa chiarezza e indica il titolare. Intanto Kumbulla sicuro partente in queste ultime ore di calciomercato.

La Roma stasera affronterà la Salernitana nel posticipo della 22^ giornata di Serie A. Il nuovo mister giallorosso Daniele De Rossi ha fatto chiarezza sulle gerarchie tra i pali della porta. Come riporta calciomercato.com De Rossi ha dichiarato che le gerarchie in porta sono decise sin da primo giorno in cui ha preso in gestione la squadra. Ha aggiunto che Rui Patricio abbia parato molto bene e una partita non cambia l'opinione su di lui. Secondo l'ex centrocampista proprio della Roma, il portiere deve avere delle gerarchie ben stabilite. Su Svilar ha aggiunto che lo conoscevoa meno ma lo ha impressionato per completezza. Un errore non cambia l’opinione su Rui Patricio, ha chiosato De Rossi. Ragion per cui la titolarità della porta della Roma rimane salda sulle spalle del numero 1.

Kumbulla in partenza

Sul fronte calciomercato in direzione uscite, Marash Kumbulla potrebbe lasciare la Roma ma non la Serie A. L'albanese è nella lista dei partenti dei giallorossi e interessa a molte squadre. Messo ai box da un infortunio per gran parte della stagione, il difensore piace al Cagliari e al Torino, una delle due probabile destinazione.