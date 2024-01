Serie A, dove vedere Salernitana-Roma: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma il posticipo serale del lunedì valido per la ventidueesima giornata di Serie A TIM 2023/24. La Salernitana di Filippo Inzaghi ospita la Roma di Daniele De Rossi. Si gioca lunedì 29 gennaio, ore 20:45, allo "Stadio Arechi" di Salerno. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie A, dove vedere Salernitana-Roma? Si gioca allo "Stadio Arechi" di Salerno, con calcio d'inizio in programma lunedì 29 gennaio, alle ore 20:45. La gara è valida per la ventidueesima giornata del massimo campionato italiano 2023/24.

EVENTO SALERNITANA-ROMA



Serie A TIM 2023/24

22° giornata LUOGO SALERNO



Stadio Arechi DATA Lunedì 29 gennaio 2024 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro

MARCO DI BELLO

Sezione AIA di Brindisi



Assistente 1

PIETRO DEI GIUDICI

Sezione AIA di Latina



Assistente 2

MARCELLO ROSSI

Sezione AIA di Biella



IV Ufficiale

FEDERICO DIONISI

Sezione AIA di L'Aquila



VAR

DANIELE PATERNA

Sezione AIA di Teramo



AVAR

DANIELE DOVERI

Sezione AIA di Roma 1

Salernitana-Roma: dove vedere la gara di Serie A?

Salernitana-Roma viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Salernitana-Roma, Diretta TV su: DAZN e ZONA DAZN al Canale 214 di Sky, per tutti i clienti abbonati sia a Sky che a DAZN.

Salernitana-Roma, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console).

Tutte le gare della Serie A TIM sono sempre disponibili sull'App DAZN. Chi attiverà la visione del canale ZONA DAZN, avrà la possibilità di guardare le 7 gare di Serie A TIM in esclusiva DAZN anche via satellite.

Telecronaca DAZN affidata a Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Salernitana-Roma: probabili formazioni e indisponibili (con aggiornamenti)

SALERNITANA



4-3-2-1



Salernitana-Roma

Probabili formazioni ROMA



4-3-2-1



Salernitana-Roma

Probabili formazioni 13

Guillermo Ochoa 1

Rui Patrício 27

Niccolò Pierozzi 2

Rick Karsdorp 23

Norbert Gyomber 14

Diego Llorente 66

Matteo Lovato 23

Gianluca Mancini 3

Domagoj Bradaric 3

Rasmus Kristensen 7

Agustin Martegani 52

Edoardo Bove 25

Giulio Maggiore 4

Bryan Cristante 26

Toma Basic 7

Lorenzo Pellegrini 20

Grigoris Kastanos 21

Paulo Dybala 87

Antonio Candreva 90

Romelu Lukaku 9

Simeon Tochukwu Nwankwo 11

Andrea Belotti Coach



Filippo Inzaghi Coach



Daniele De Rossi

SALERNITANA



Salernitana-Roma

Indisponibili ROMA



Salernitana-Roma

Indisponibili Jovane Cabral Tammy Abraham Lassana Coulibaly Sardar Azmoun Boulaye Dia Dean Donny Huijsen Federico Fazio Evan N'Dicka Lorenzo Pirola Leandro Paredes - Renato Junior Luz Sanches - Chris Smalling - Leonardo Spinazzola

Salernitana-Roma: i precedenti

1 vittoria Salernitana

3 pareggi

9 vittorie Roma

Salernitana-Roma: presentazione

Il posticipo serale del "Monday night" offre la sfida dell'Arechi tra due compagini che vivono entrambe un momento delicato. La Roma ha rialzato la testa con il debutto in panchina di Daniele De Rossi, grazie al 2-1 dell'Olimpico inflitto ai danni di un ottimo Verona. Seppur la squadra giallorossa avrà anche sulle gambe la trasferta in Arabia Saudita per un'amichevole contro l'Al-Shababun (prevista nell'ambito di accordi commerciali con lo sponsor Riyadh Seasonal), la gara di questa giornata di campionato resta di fondamentale importanza per rincorrere piazzamenti per l'Europa che conta. L'obiettivo, naturalmente, resta il quarto posto utile per la UEFA Champions League. La classifica parla, per ora, di ottavo posto e 32 punti conquistati ma i giallorossi hanno tutte le potenzialità per raggiungere un risultato prestigioso.

La squadra di Filippo Inzaghi, invece, proviene dall'ultima e brutta debacle a domicilio contro il Genoa, con una involuzione del gioco e con stati d'animo che non lasciano per nulla tranquillo l'ambiente granata. Fanno sperare le prestazioni offerte, seppur con la penuria di risultati, contro Napoli e Juventus ma il campionato corre e le occasioni, man mano, si riducono. Ultima in classifica, a quota 12 punti e zona rossa lontana 6 punti. Nulla è ancora perso ma occorrerà mettere cuore e grinta oltre i propri limiti.

Ci saranno assenze importanti ma occorre fare di necessità virtù con gli uomini a disposizione, in quanto entrambe hanno disperato bisogno di punti. Quest'ultimo, sarà un motivo per vedere una gara giocata a viso aperto.