Udinese-Milan, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Udinese-Milan, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 21a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Gabriele Cioffi e quella di Stefano Pioli è previsto per le 20:45 di sabato 20 gennaio.

Udinese-Milan, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra bianconeri e rossoneri è previsto per sabato 20 gennaio alle 20:45. La gara, valevole per la ventunesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Gabriele Cioffi e quella di Stefano Pioli. I friulani sono reduci da un pareggio esterno contro la Fiorentina per 2-2, un risultato che però non ha allontanato la squadra di Giampaolo Pozzo dalla zona calda della classifica, distante attualmente un solo punto. I lombardi invece arrivano a questa gara forti del successo contro la Roma per 3-1, partita che ha sancito l'esonero di José Mourinho da parte dei vertici giallorossi. La situazione nella graduatoria di Serie A vede gli uomini di Pioli saldamente al terzo posto a +8 sulla quarta classificata, ma a 7 lunghezze di distanza dalla Juventus seconda.

La direzione della gara sarà affidata a Fabio Maresca della sezione di Napoli, che sarà coadiuvato da Di Iorio e Scatragli. Il quarto uomo sarà Baroni, mentre in sala VAR presenzieranno Abisso e Irrati.

Dove vedere Udinese-Milan in TV e streaming

La partita prevista per le 20:45 di sabato 20 gennaio sarà disponibile su Sky e su DAZN. Nel primo caso, oltre alla visione su TV resa possibile dalla sottoscrizione dell'apposito abbonamento, la gara sarà trasmessa anche in streaming grazie ai siti e alle app ufficiali di Sky Go e NOW TV. Anche la seconda piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Udinese-Milan anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Udinese-Milan, probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.