Cagliari: il punto sugli infortunati. L'uomo in più contro il Napoli sarà...

Il Cagliari contro il Napoli cerca punti salvezza in una gara non facile da giocare contro una squadra in difficoltà ma sempre pronta a giocarsela a viso aperto. Ecco su chi punterà decisamente Claudio Ranieri per cercare di dara una svolta alla stagione.

Il Cagliari vuole dare una svolta alla sua stagione e cercare un risultato importante contro una big. Se arrivasse la vittoria contro il Napoli si tratterebbe di una importante iniezione di fiducia per la squadra di Claudio Ranieri e potrebbe essere un volano decisivo verso la salvezza.

Ranieri punta tutto su Luvumbo

Come riporta cagliarinews24, Ranieri punterà tutto su Zito Luvumbo. L’angolano è l’uomo che può dare una scossa ai rossoblù e fare male ai partenopei: accelerazioni improvvise e dinamicità sono caratteristiche che i campani soffrono negli avversari. E' lui l'arma più affilata del Cagliari in questo momento e Ranieri ripone notevole speranze. Insieme a Luvumbo ci saranno anche gli ultimi due arrivati a provare a dare solidità a una squadra in difficoltà: Mina in difesa e Gaetano a centrocampo. Situazione infortuni riguardante Oristianio e Shomurodov, arrivano notizie positive. Entrambi sembrano essere avviati verso il completo recupero, Oristanio è più avanti dal punto di vista atletico. Nessuno dei due dovrebbe far parte, in ogni caso, della lista dei convocati per la gara di domani con il Napoli.