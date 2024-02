Cagliari: le novità su Rog che a sorpresa...Prati sarà il suo sostituto?

Il Cagliari contro la Lazio ha bisogno di punti per smuovere la classifica, ad oggi deficitaria e in zona rossa. Ranieri affida le chiavi del centrocampo a Prati. Saluta tutti invece Rog che va alla Dinamo Zagabria. Ecco le modalità e le novità dell'affare.

Il Cagliari giocherà il suo match tra poche ore contro la Lazio, ma la novità riguarda Marko Rog. Il centrocampista è al passo d'addio col Cagliari. Il croato infatti, è vicino a tornare in patria, precisamente alla Dinamo Zagabria. Come riporta SportMediaset, l'affare dovrebbe andare in porto in prestito, da decidere se di 12 o 18 mesi. Mai sceso in campo quest'anno a causa dell'ennesimo infortunio, questa soluzione potrebbe servire per rilanciarlo, prima di tornare al Cagliari.

Prati titolare contro la Lazio

Contro la Lazio, Ranieri a centrocampo si affiderà ancora al giovane Matteo Prati. Contro la Roma non ha fatto una buona impressione, ma del resto come tutta la squadra, uscita sconfitta con 4 gol di scarto. Prati ha qualità importanti e deve metterle al servizio della squadra, come fatto lungo l’arco della stagione fino a questo momento. Ranieri e il Cagliari punteranno ancora su di lui in vista della sfida ai biancocelesti. Importante per Prati sentire la fiducia di tutto l'ambiente.