Cagliari: incredibile decisione di Ranieri, ecco cosa succederà

Il Cagliari esce con le ossa rotte anche dalla partita contro la Lazio e la squadra entra definitivamente in crisi dopo due sberle consecutive prese contro le squadre romane. Ecco cosa è successo subito dopo la partita, Ranieri ha preso una decisione forte.

Per il Cagliari contro la Lazio arriva la quarta sconfitta consecutiva e il penultimo posto in classifica, che certifica di fatto la crisi degli uomini di Ranieri. La situazione è sempre più delicata in chiave salvezza, con lo spetto di una nuova retrocessione che spaventa ovviamente la tifoseria rossoblu. Il Cagliari non vince dal 14 gennaio.

La decisione di Ranieri dopo la Lazio

Il Cagliari esce male dalla partita giocata sabato contro la Lazio e Ranieri, dopo la quarta sconfitta consecutiva, dopo la partita aveva preso una posizione forte, come riporta calciomercato.it. L’allenatore romano negli spogliatoi aveva rimesso il suo destino nelle mani della squadra, come a dire: se il problema sono io, vado via. I giocatori si sono schierati però tutti al fianco di Ranieri, con il gruppo compatto che rimane sempre dalla parte del proprio mister. Un modo anche per scuotere la squadra da parte di Ranieri, che ha incassato inoltre la fiducia del club e del presidente Giulini. Lo stesso mister al termine del match contro la Lazio per la delusione non si era presentato davanti ai microfoni.