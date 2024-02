Cagliari, attaccanti in crisi: ecco chi è il migliore e su chi punterà Ranieri per la salvezza

Il Cagliari non riesce a trovare la via della rete con continuità e la squadra di Ranieri senza gol difficilmente raggiungerà l'obiettivo della salvezza. Ecco i numeri deficitari degli attaccanti e su chi punterà il mister del Cagliari per risollevare la situazione.

Il Cagliari è ufficialmente entrato in crisi per quanto riguarda la classifica e soprattutto i gol fatti. Il problema delle realizzazioni è un problema che a scadenza periodica torna nella squadra sarda. Sicuramente qualche colpo di mercato a livello offensivo non è stato funzionale al progetto Cagliari.

I numeri degli attaccanti del Cagliari

Il Cagliari deve ritrovare fiducia e gol se vuole raggiungere l'obiettivo della salvezza. La squadra di Ranieri ha tanti problemi offensivi, basta considerare come riportato su cagliarinews24, che il miglior realizzatore stagionale è Leonardo Pavoletti con…4 reti. Troppo poche e soprattutto arrivate da un non titolare per poter sperare nella salvezza. Gli altri attaccanti si sono smarriti. Zito Luvumbo non segna dal 22 ottobre e Coppa d'Africa permettendo non stava rendendo come i suoi standard. Shomurodov è un fantasma e Petagna fatica tantissimo a trovare la via della rete. E allora a Ranieri non resta che affidarsi a Lapadula, bomber assoluto dello scorso anno, che quest'anno anche lui ha numeri deficitari ma ha l'alibi dell'infortunio lungo che lo ha penalizzato.