Fiorentina-Frosinone, probabili formazioni: le scelte di Italiano e Di Francesco

Fiorentina-Frosinone, probabili formazioni: le scelte di Vincenzo Italiano ed Eusebio Di Francesco per la sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Il calcio d'inizio di questa sfida è previsto per le 12:30 di domenica 11 febbraio.

La Viola, che cercherà di ottenere punti per riprovare l'assalto alla zona-Europa, è reduce da 3 sconfitte consecutive tra Suppercoppa e campionato: nella prima competizione, il passo falso è avvenuto per mano del Napoli e di un netto 3-0 in favore dei partenopei; nella seconda invece, sono state Inter e Lecce le due squadre capaci di sconfiggere la Fiorentina. I gialloblù sono invece in cerca di punti per aumentare il distacco dalle zone basse della graduatoria e per riscattare la recente sconfitta per 2-3 maturata contro il Milan.

La designazione arbitrale della sfida è ricaduta su Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, che sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini. Il quarto uomo sarà Marinelli, mentre in sala VAR agiranno Paterna e Mazzoleni.

Fiorentina-Frosinone, probabili formazioni

La novità dell'ultimo momento in casa Fiorentina è rappresentata dall'assenza di Parisi per la prossima partita a causa di una tonsillite. Per quanto riguarda il modulo, la scelta dovrebbe ricadere sul 4-2-3-1, con Milenkovic e Martinez Quarta a schermare la porta di Terraciano, vista la squalifica di Ranieri. Sulle fasce agiranno Biraghi a sinistra e Faraoni a destra, mentre il duo di centrocampo vedrà la presenza di Mandragora e Duncan, con Arthur che non sembra ancora essere in condizione per scendere in campo dal primo minuto. Gonzalez, Bonaventura e Ikoné saranno i 3 giocatori designati a supportare Beltran, al momento in vantaggio su Belotti.

Per quanto riguarda il Frosinone, le scelte saranno obbligate in merito a chi saranno i terzini: con Oyono, Zortea e Marchizza out, spazio a Lirola e Valeri. Al centro della difesa sono forti le candidature di Romagnoli e Okoli per la protezione della porta di Turati; in mezzo al campo vanno verso la conferma Barrenechea e Mazzitelli, con uno tra Gelli, Brescianini e Harroui (anche se quest'ultimo agirà probabilmente nel tridente offensivo) a completare il reparto. In attacco, oltre al marocchino, ci saranno Soulé e Kaio Jorge.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terraciano; Faraoni, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Beltran.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Harroui, Kaio Jorge, Soulé.