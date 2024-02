Frosinone-Roma, diretta tv e streaming gratis DAZN? Dove vedere Serie A

Per la venticinquesima giornata va in scena un derby laziale, con una sfida molto importante tra Frosinone e Roma. I ciociari hanno bisogno di punti per allontanare la zona retrocessione, mentre i giallorossi di De Rossi sono in piena lotta per l'Europa.

Domenica 18 febbraio alle ore 18 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone si disputerà il match Frosinone-Roma, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Frosinone che ha decisamente bisogno di punti per non venire risucchiati in maniera decisa nella lotta per non retrocedere. La Roma, dopo il pari a Rotterdam con il Feyenoord, non vuole perdere d'occhio la corsa all'Europa, con uno sguardo ai risultati di Atalanta, Lazio, Napoli e Bologna.

Frosinone-Roma, le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Turati; Gelli, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soule, Kaio Jorge, Harroui. All.: Di Francesco

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Dove vedere Frosinone-Roma in tv e streaming, DAZN o Sky?

Il match Frosinone-Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva solo su DAZN, perciò la sfida sarà visibile in streaming sull'app del servizio disponibile per smartphone, pc, tablet e smart tv. Non sarà possibile quindi guardare il match in streaming gratis o in diretta tv in chiaro, come accade per ogni gara di Serie A: si potranno ovviamente seguire gli aggiornamenti sulle pagine social delle due squadre..