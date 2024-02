Frosinone-Roma, probabili formazioni: le scelte di Di Francesco e De Rossi

Frosinone-Roma, le probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Eusebio Di Francesco e Daniele De Rossi in vista della sfida del campionato 2023/24 di Serie A. Il calcio d'inizio del match valevole per la 25a giornata è previsto per le 18:00 di domenica 18 febbraio.

I gialloblù arrivano a questa sfida dopo 2 sconfitte consecutive arrivate contro Milan e Fiorentina, l'obiettivo dei ciociari sarà dunque quello di tornare a fare punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica: i 23 punti raccolti in 24 partite disputate fino a questo momento non rappresentano ancora una garanzia in chiave salvezza, con il terzultimo posto occupato dal Sassuolo che è distante solamente 3 punti. Le prossime partite contro Roma e Juventus saranno tanto difficili quanto importanti per la corsa alla salvezza.

Per quanto riguarda i giallorossi, l'ultima gara disputata ha portato un pareggio per 1-1 contro il Feyenoord in Europa League. In campionato invece, l'ultimo turno contro l'Inter ha portato la prima sconfitta per De Rossi da quando è sulla panchina della squadra della capitale. La classifica di Serie A vede attualmente la Roma al settimo posto a quota 38 punti.

A dirigere la gara sarà Antonio Giua della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Berti e Vivenzi. Il quarto uomo sarà Marcenaro, mentre in sala VAR agiranno Di Paolo e Abbattista.

Frosinone-Roma, probabili formazioni

Il Frosinone dovrà fare a meno di 8 elementi della propria rosa per infortunio, ai quali sia aggiunge Romagnoli squalificato. La coppia che difenderà la porta di Turati sarà quindi composta da Okoli e Monterisi, con Lirola e Gelli ai loro lati. In mezzo al campo spazio a Mazzitelli e Harroui al fianco di Barrenechea, mentre in avanti il tridente sarà composto da Soulè, Kaio Jorge e Seck.

La Roma dovrà far riposare alcuni suoi elementi dopo la sfida infrasettimanale europea. Davanti a Rui Patricio la linea a 4 prevederà l'utilizzo di Kristensen, Mancini, Huijsen e Angelino; a centrocampo spazio per Cristante e Bove, con l'ultima maglia in ballo tra Pellegrini, in vantaggio, e Paredes. Davanti confermati Lukaku ed El Shaarawy, con Baldanzi che darà un turno di riposo a Dybala.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Bove, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.