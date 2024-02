Genoa, si tenta il recupero di un big contro l'Atalanta che perde un titolare...forse due

Il Genoa affronterà l'Atalanta nel prossimo turno di campionato e non sarà una partita semplice, anzi forse una delle più impegnative in programma. La squadra di Gasperini perde un titolare per somma di ammonizioni, Gilardino tenta di recuperare un suo big.

Il Genoa dopo il pareggio a reti bianche contro l'Empoli si appresta a preparare la sfida contro l'Atalanta del prossimo turno di campionato. Sicuramente si tratta di una delle partite più difficili del campionato, anche in considerazione del fatto che la squadra di Gasperini ha ritrovato smalto e condizione fisica. Sarà un bel banco di prova per gli uomini di Gilardino, che potranno misurare i loro progressi fatti finora.

Due assenze in casa Atalanta

Gilardino contro l'ex Gasperini, sfida nella sfida in panchina per un match che si prospetta scoppiettante quello tra Genoa e Atalanta. La squadra nerazzurra perde un pezzo importante nel suo scacchiere e si tratta di Ederson. Come riporta calciomercato.com, il giocatore, finora praticamente sempre presente, salterà il Genoa per somma di ammonizioni e sarà ovviamente squalificato. Altro dubbio su un pezzo da novanta come Koopmeiners che ieri non è stato della contesa contro la Lazio e potrebbe non recuperare neanche per domenica. In casa Genoa si tenterà di recuperare Junior Messias, anche se il suo rientro tra i convocati ad oggi appare ancora difficile.