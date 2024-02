Genoa: contro l'Empoli subito in campo Vitinha? Ecco la risposta, il suo numero sarà...

Il Genoa giocherà oggi pomeriggio contro l'Empoli del nuovo corso targato Nicola, che ha esordito con una vittoria e un pareggio. Il Genoa vuole vincere per proseguire la scalata in classifica. Ecco le possibili novità di formazione, c'è anche Vitinha a disposizione.

Il Genoa di Alberto Gilardino non si vuole più fermare, prossima tappa Empoli, per cercare di portare a casa i 3 punti in palio, oggi pomeriggio. Genoa che è uscito vincente dal calciomercato invernale nonostante la cessione di Dragusin. E' riuscito ad acquistare Vitinha, prelevandolo dal Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto e soprattutto a trattenere Gudmundsson, forse l'altro grande "acquisto" del calciomercato appena concluso. Vitinha è un giocatore importante, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, anche come prima punta. Ha scelto la maglia numero 9 del Genoa.

Le scelte di Gilardino contro l'Empoli

Tra poche ore, contro l'Empoli di Nicola, il Genoa si presenterà con un Vitinha in più, ma che partirà comunque dalla panchina inizialmente. Come riporta tuttomercatoweb, due sono i rientri per mister Alberto Gilardino: Badelj e Frendrup. A centrocampo ci sarà tanta scelta con il capitano che tornerà in cabina di regia mentre il danese si giocherà una maglia da titolare con Strootman o Spence. L’altra mezz’ala sarà Malinovskyi mentre a destra toccherà a Sabelli. In difesa davanti a Martinez le certezze sono Bani e Vasquez mentre De Winter farà ritorno dopo la squalifica. In attacco Retegui farà coppia con Gudmundsson. Vitinha pronto ad esordire.