Genoa, contro l'Empoli Vitinha subito titolare? La risposta e la novità su Messias

Il Genoa chiuso il calciomercato invernale con l'arrivo di Vitinha, giocatore con referenze molto positive, si rituffa nel campionato. Prossima gara contro l'Empoli. Ecco le probabili novità di formazione e le condizioni fisiche di Messias, ancora ai box.

Il Genoa dopo la chiusura del calciomercato invernale può finalmente dedicarsi "testa e cuore" alla partita contro l'Empoli. E si, il calciomercato appena concluso aveva ditratto un pò tutti in casa Genoa. Prima la cessione Dragusin, poi il "tormentone" Gudmundsson hanno tenuto banco. Alla fine il top player offensivo genoano è rimasto per la gioia di tutti e aiuterà la squadra come ha sempre fatto almeno fino a fine stagione. Inoltre il Genoa ha messo dentro due buoni acquisti offensivi, già pronti e a disposizione di Gilardino.

Messias ancora out

Come riporta fantacalcio.it, il Genoa contro l'Empoli potrà tornare ad avere a disposizione Frendrup e Badelj, i quali hanno contato i rispettivi turni di squalifica. Oltre che la possibilità di poter schierare i nuovi arrivati Ankeye e Vitinha, proprio su quest'ultimo ci sono molte attenzioni visto il "calibro" del giocatore stesso. Rimasti a Genova solo Haps e Messias per recuperare dai rispettivi infortuni, mentre otrebbe recuperare Aaron Martin.