Inter-Salernitana, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Inter-Salernitana, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le formazioni ufficiali della sfida valevole per la 25a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Fabio Liverani è previsto per le 21:00 di venerdì 16 febbraio.

Inter-Salernitana, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra nerazzurri e granata è previsto per venerdì 16 febbraio alle 21:00. La gara, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Simone Inzaghi a quella di Fabio Liverani. I lombardi sono reduci da 7 vittorie consecutive, l'ultima delle quali è arrivata in rimonta nell'ultimo turno di campionato contro la Roma, risultati che hanno lanciato i finalisti dell'ultima Champions League a +7 sulla Juventus seconda in classifica con una partita da recuperare. Per quanto riguarda i campani, sarà la prima partita con Liverani in panchina. Prima di questo cambio di guida tecnica, sono state 6 le sconfitte negli ultimi 7 match disputati dalla squadra di Iervolino, fanalino di coda della graduatoria a 7 punti di distanza da un Sassuolo che ha anche una partita in meno. Sarà dunque complicatissimo il compito dell'allenatore ex Lecce e Cagliari, chiamato a salvare una squadra che fatica ad ingranare.

La direzione della gara sarà affidata a Marco Piccinini della sezione di Palermo, che sarà coadiuvato da Cecconi e Rossi. Il quarto uomo sarà Camplone, mentre in sala VAR presenzieranno Serra e Valeri.

Dove vedere Inter-Salernitana in TV e streaming

La partita prevista per le 21:00 di venerdì 16 febbraio sarà disponibile sia su Sky che su DAZN. Nel primo caso, l'emittente trasmetterà l'evento in diretta sui propri canali Sky Sport, ma la visione dello stesso sarà comunque possibile attraverso i servizi di streaming collegati, quali Sky Go e NOW. Anche la seconda piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Inter-Salernitana anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.

Inter-Salernitana, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, C. Augusto; Thuram, L. Martinez.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pasalidis, Boateng, Pellegrino; Sambia, L. Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Candreva; Dia.