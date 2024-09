Inter: contro il Lecce Sommer indisponibile, pronto Audero. Frattesi per Barella

L'Inter nel prossimo turno di campionato che inizierà questa sera giocherà contro il Lecce in un campo ostico, visto come la squadra di casa si trasforma quando si trova tra le mura amiche. Sommer fuori dentro Audero, Frattesi per Barella, questi i cambi di Inzaghi.

L'Inter giocherà contro il Lecce per mantenere ben salda la testa della classifica e di fronte si troverà una squadra sempre agguerrita soprattutto in casa. Il Lecce infatti tra le mura amiche ha guadagnato quasi tutti i suoi punti in classifica finora. Di sicuro per i nerazzurri di Simone Inzaghi sarà un rebus complesso da risolvere.

Audero per Sommer nell'Inter

L'Inter, come riporta calciomercato.com, rischia di dover fare a meno del proprio portiere titolare Yann Sommer per la trasferta del Via del Mare di Lecce, prevista per domenica alle 18. Sindrome influenzale per il portiere svizzero e che presumibilmente lascerà il posto al secondo Emil Audero. Per l'Inter inoltre riposerà un centrocampista, in vista dell'impegno di mercoledì contro l'Atalanta, e ad oggi l’indiziato numero uno è Nicolò Barella: al suo posto pronto Davide Frattesi, che scalpita per trovare una maglia da titolare e finora quando è stato impiegato ha sempre risposto presente. In attacco confermato Lautaro Martinez.